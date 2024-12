Damasco in mano ai ribelli: 'Il futuro è nostro'. Caccia agli uomini del regime, anche nell'ambasciata italiana

05:13

Il leader della coalizione ribelle ha invitato i suoi combattenti a non avvicinarsi alle istituzioni pubbliche di Damasco. "A tutte le forze militari nella città di Damasco, è severamente vietato avvicinarsi alle istituzioni pubbliche, che rimarranno sotto la supervisione dell'ex primo ministro fino a quando non saranno ufficialmente consegnate", ha scritto su X il leader del gruppo ribelle siriano Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammed al-Jolani, usando il suo vero nome - Ahmed al-Sharaa - invece del suo pseudonimo. "È vietato sparare in aria", ha aggiunto.