Riunione alla Farnesina con Tajani sulla crisi in Siria, i ribelli prendono Quneitra

Riunione alla Farnesina alle 11 sull'emergenza Siria con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. In collegamento, secondo quanto apprende l'ANSA, ci saranno gli Ambasciatori a Damasco, Doha, Tel Aviv, Amman, Beirut, Teheran, Baghdad, Abu Dhabi, Cairo, Riad, Ankara, Mosca e Santa Sede. Si discuteranno, secondo quanto si apprende ancora, le iniziative politiche e diplomatiche in corso in queste giornate per giungere il più velocemente possibile a una cessazione delle operazioni militari, ed anche dell'evacuazione dei religiosi e degli italiani dalla Siria.

Funzionari dell'opposizione siriana hanno riferito che l'esercito regolare ha iniziato il ritiro questa mattina dal distretto di Quneitra, al confine con Israele e anche le forze militari russe hanno iniziato a evacuare le loro posizioni al confine. I ribelli hanno annunciato subito dopo la conquista della zona e hanno postato video davanti alla stazione centrale della polizia.

Nel mentre fonti dell'opposizione siriana, citate dall'emittente israeliana hanno rilasciato filmati in cui si vedono l'esercito regolare mentre si ritira dal villaggio di Jabba a Quneitra. Questa mattina l'esercito siriano aveva ammesso di essersi ritirato dai distretti di Daraa e di al-Sawidaa sui monti abitati dai drusi, nel sud della Siria, in seguito all'avanzamento dei ribelli sunniti. Hezbollah ha inviato circa 2mila uomini nella zona siriana di Homs vicino al confine col Libano per resistere all'offensiva degli insorti.

L'Iran ha iniziato intanto a evacuare i comandanti militari di alto rango e altri funzionari dalla Siria, tra cui capi della forza Quds del corpo delle guardie rivoluzionarie, diplomatici con le loro famiglie e civili. Le evacuazioni sono iniziate venerdì mattina, secondo quanto riferisce il New York Times citando funzionari regionali e iraniani. Il quotidiano statunitense riporta che alcuni funzionari hanno lasciato la Siria in aereo, mentre altri sono partiti via terra diretti in Libano, Iraq e nella città portuale siriana di Latakia.

Anche la Giordania esorta i suoi cittadini a lasciare la Siria "il prima possibile" e Washington invita i propri concittadini a lasciare immediatamente il Paese "fin quando sono ancora disponibili opzioni di voli commerciali". Il Dipartimento di Stato avverte che "la situazione della sicurezza continua ad essere instabile e imprevedibile con scontri attivi tra gruppi armati in tutto il paese" ed esorta "i cittadini statunitensi a lasciare la Siria ora".

Il Wall Street Journal ha riferito che funzionari governativi in Egitto e Giordania hanno consigliato al presidente siriano Bashar al Assad di lasciare il Paese per instaurare un governo in esilio. Secondo il report, i parenti stretti di Assad hanno già lasciato la Siria, con la moglie e i figli in fuga in Russia e i cognati che si sono rifugiati negli Emirati Arabi Uniti. Secondo Channel 12, l'ambasciata giordana a Washington si è affrettata a negare che Amman sia coinvolta.

