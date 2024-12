L'Islanda dà il via libera alla caccia alle balene fino al 2029

Il premier uscente dell'Islanda Bjarni Benediktsson ha deciso che la caccia alle balene in Islanda sarà consentita fino al 2029: lo riporta l'emittente di servizio pubblico islandese Ruv. "Non si tratta di una decisione politica, ma di una licenza commerciale" ha dichiarato Benediktsson, del partito Islanda indipendente, che è stato sconfitto nelle elezioni parlamentari di domenica scorsa in cui hanno vinto i socialdemocratici, precedentemente all'opposizione. E' un permesso per la caccia fino a un massimo di 209 balenottere comuni (Balaenoptera physalus) e 217 balenottere minori (Balaenoptera acutorostrata) su base annuale. Sei organizzazioni animaliste hanno protestato alla decisione presa e chiedono un intervento alla presidente islandese, Halla Tómasdóttir, di intervenire per fermare la decisione.



