Von der Leyen: 'l'accordo Ue-Mercosur è ormai vicino'

"Il traguardo dell'accordo Ue-Mercosur è ormai vicino. Mettiamoci al lavoro, abbiamo la possibilità di creare un mercato di 700 milioni di persone. La più grande partnership commerciale e di investimento che il mondo abbia mai visto. Entrambe le regioni ne trarranno beneficio". Lo scrive via X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen confermando di essere atterrata in America Latina per partecipare personalmente al vertice del Mercosur, che si concluderà venerdì 6 a Montevideo.

Secondo i media brasiliani, la presenza di von Der Leyen al vertice Mercosur, che era data come incerta fino a pochi giorni fa, indicherebbe che l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea (UE) e il Mercosur potrebbe essere annunciato, dopo 25 anni di negoziati.

Della delegazione in arrivo a Montevideo fa parte anche il diplomatico slovacco Maros Sefcovic, nuovoi Commissario Ue per il Commercio. Se dovesse venire annunciato, l'accordo di libero scambio dovrà poi essere ratificato dal Parlamento europeo. I capitoli sulla cooperazione politica e ambientale dipendono poi dalla ratifica dei legislatori di ciascun paese membro mentre la parte commerciale dell'accordo, invece, non dipende da questo processo.



