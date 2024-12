Ong, ribelli jihadisti sono alle porte di Hama in Siria

11:01

L'esercito israeliano teme che armi chimiche possano cadere in mani sbagliate se i ribelli sunniti che stanno combattendo in Siria prenderanno il controllo di siti militari. Lo riferisce Haaretz.

La preoccupazione principale è che i ribelli o le milizie sostenute dall'Iran possano possano impadronirsi di armi che rappresentano una minaccia significativa per Israele, come missili o armi chimiche. Se tali armi cadessero nelle mani dei ribelli o delle milizie iraniane, Israele dovrebbe agire in un modo che "potrebbe avere ripercussioni sulla Siria e sull'intero Medio Oriente", riferisce Haaretz, aggiungendo che Israele ha recentemente trasmesso messaggi al presidente siriano Bashar al Assad, attraverso la Russia, chiedendogli di "mantenere la sua sovranità e non permetta all'Iran di operare nel suo territorio".

Ieri, il portavoce dell'Idf ha dichiarato che Israele sta monitorando attentamente gli sviluppi in Siria, sottolineando: "Dobbiamo assicurarci di non essere minacciati".