Il presidente della Corea del Sud dichiara la legge marziale in diretta televisiva

Centinaia di persone si sono radunate davanti al parlamento sudcoreano per protestare contro l'imposizione della legge marziale fatta dal presidente Yoon Suk Yeol inun inatteso discorso televisivo in tarda serara, come mostra la Tv in diretta. "Aprite il cancello, per favore. Il vostro compito è proteggere l'Assemblea nazionale. Perché ve ne state lì a guardare mentre i parlamentari vengono calpestati?", ha urlato un uomo di mezza età a un gruppo di poliziotti di guardia al cancello. Poco prima, il leader dell'opposizione Lee Jae-myung aveva invitato le persone a riunirsi davanti al parlamento per protestare, denunciando la nuova legge marziale come "illegale".

Yoon Suk Yeol ha affermato che la misura è necessaria per proteggere il Paese dalle "forze comuniste". "Per salvaguardare una Corea del Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare gli elementi anti-Stato... dichiaro con la presente la legge marziale di emergenza", ha affermato.

Scene caotiche e scontri si sono registrati di fronte al parlamento dopo che la polizia ha impedito ai parlamentari di entrare nell'edificio dell'Assemblea nazionale. Lo riportano i media internazionali tra cui la Bbc. Quando la polizia ha provato a chiudere il cancello principale, alcuni cittadini hanno provato ad entrare tra grida e momenti di tensione, con gli agenti che hanno utilizzato scudi per bloccare le persone, scrive la Yonhap. Elicotteri sono atterrati sul tetto del Parlamento come mostrato dalla tv in diretta.

Maggioranza e opposizione sono unite nel condannare la legge marziale. Il presidente ha accusato l'opposizione di attività "contro lo Stato". Nel suo inatteso messaggio tv in tarda serata alla nazione, Yoon ha detto che la legge marziale di emergenza era un passo necessario per proteggere il Paese dalle "forze comuniste" durante le dispute parlamentari su una proposta di bilancio. "Senza riguardo per i mezzi di sostentamento del popolo, il partito di opposizione ha paralizzato il governo solo per il bene dell'impeachment, di indagini speciali e per proteggere il loro leader dalla giustizia", ha aggiunto.

Yoon ha rincarato le sue accuse etichettando l'opposizione, che detiene il controllo del Parlamento monocamerale di 300 seggi, come "forze anti-Stato intenzionate a rovesciare" gli assetti democratici, definendo la decisione della legge marziale come "inevitabile" a tutela della nazione. "Riporterò il Paese alla normalità sbarazzandomi delle forze anti-Stato il prima possibile", ha minacciato Yoon nel suo intervento televisivo.

Al bando le attività di Parlamento e partiti politici

Il capo dell'esercito Park An-su è stato nominato comandante della legge marziale dichiarata in tarda serata dal presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol. Lo riferisce la Yonhap, secondo cui Park ha disposto i primi provvedimenti mettendo al bando le attività parlamentari e dei partiti politici.

Il comando militare, lanciato con la dichiarazione di legge marziale del presidente Yoon, ha annunciato un decreto che vieta tutte le attività politiche, Parlamento incluso, nonché le proteste e le attività dei partiti politici. Il decreto emesso dal capo di Stato maggiore dell'esercito, generale Park An-su, nominato comandante della legge marziale, è entrato in vigore alle 23.00 (15.00 in Italia) e mette anche sotto controllo tutti i media e gli editori, oltre a ordinare ai medici tirocinanti in sciopero di tornare immediatamente al lavoro entro 48 ore. Tutti coloro che violano la legge marziale "possono essere arrestati o perquisiti senza mandato", in base al decreto.

Crolla il won sudcoreano sul dollaro dopo la legge marziale

La moneta sudcoreana crolla sul dollaro dopo la dichiarazione a sorpresa della legge marziale da parte del presidente Yoon Suk-yeol: il won è scivolato a quota 1.430 won sul biglietto verde nelle contrattazioni notturne, ai livelli più bassi da ottobre del 2022 di 1.432,4. Negli scambi onshore, la divisa di Seul ha chiuso a 1.402,9 alle 15.30 locali, in calo dell'1,6%.

Lo scenario politico

La mossa a sorpresa di Yoon, è maturata mentre in Parlamento il People Power Party, al potere a Seul, e la principale forza d'opposizione, il Partito democratico, continuano a litigare con estrema durezza sulla proposta di bilancio per il 2025: uno scontro teso ma non al punto da lasciar immaginare una mossa draconiana come la legge marziale che rimanda ai decenni passati e al periodo buio della lunga dittatura militare. La scorsa settimana i parlamentari dell'opposizione hanno approvato un piano di bilancio notevolmente ridimensionato durante i lavori nella commissione parlamentare competente sul budget. "La nostra Assemblea nazionale è diventata un rifugio per criminali, una tana di dittatura legislativa che cerca di paralizzare i sistemi giudiziari e amministrativi e di sovvertire il nostro ordine democratico liberale", ha affermato Yoon. Il presidente ha attacco i deputati dell'opposizione accusati di aver tagliato "tutti i bilanci essenziali per le funzioni principali della nazione, come la lotta ai reati di droga e il mantenimento della sicurezza pubblica, trasformando il Paese in un paradiso della droga e in uno stato di caos per la sicurezza pubblica".

Usa: 'Monitoriamo da vicino la situazione in Corea del Sud'

Gli Usa hanno dichiarato che stanno "monitorando da vicino la situazione" in Corea del Sud, dopo che il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha dichiarato la legge marziale in questo Paese strettamente alleato di Washington. Il governo degli Stati Uniti "è in contatto con il governo della Repubblica di Corea e sta monitorando da vicino la situazione", ha detto in un comunicato un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.

Tajani segue con massima attenzione gli sviluppi in Corea del Sud

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani segue con la massima attenzione la situazione in Corea del Sud a seguito dei disordini davanti al Parlamento. Lo riferisce la Farnesina, ricordando per qualsiasi esigenza di contattare l'Unità di crisi al +39 06 36225 e scaricare l'app Viaggiare Sicuri.

