Scholz: 'Nuovi aiuti militari a Kiev per 650 mln di euro'

La Germania fornirà all'Ucraina nuovi aiuti militari per un valore di 650 milioni di euro: lo ha reso noto il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, che si trova a Kiev per una visita non annunciata.

L'arrivo di Scholz nella capitale ucraina è stato annunciato solo all'ultimo momento da un portavoce del governo a Berlino.

"Nel mio incontro con il presidente Volodymyr Zelensky, annuncerò ulteriori attrezzature militari per un valore di 650 milioni di euro, che saranno

consegnate a dicembre", ha affermato Scholz. "L'Ucraina può contare sulla Germania: noi diciamo quello che facciamo. E noi facciamo quello che diciamo", ha aggiunto.

"Mi sono recato a Kiev: in treno attraverso un Paese che da oltre 1.000 giorni si difende dalla guerra di aggressione russa", ha scritto il Cancelliere tedesco in un post su X, aggiungendo in una dichiarazione che "l'Ucraina si sta difendendo eroicamente dalla spietata guerra di aggressione russa".

"Con la mia nuova visita qui a Kiev, vorrei esprimere la mia solidarietà all'Ucraina", ha concluso: "Vorrei chiarire qui sul posto che la Germania rimarrà il più forte sostenitore dell'Ucraina in Europa".

Mosca: 'Nella notte abbattuti 15 droni ucraini'

Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 15 droni ucraini in tre regioni del Paese e nella Crimea occupata: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca.

Otto droni sono stati distrutti sul territorio della regione di Kursk, quattro sul territorio della regione di Bryansk, due su quello della Crimea occupata e uno sulla regione di Belgorod, secondo la stessa fonte.

La Russia schiera altri 30mila droni

Il Centro russo per i sistemi e le tecnologie senza pilota ha fornito più di 30mila nuovi droni e oltre 4mila attrezzature per la guerra elettronica per la guerra contro l'Ucraina. Lo ha detto il capo dell'organizzazione, Andrei Bezrukov, in un'intervista alla TASS.

"Un gruppo di persone che la pensano allo stesso modo oggi si è trasformato in una comunità professionale patriottica, unendo

più di 200 aziende high-tech. L'attrezzatura fornita dal Centro viene utilizzata da molte unità, compresa l'intelligence, lungo

l'intera linea di contatto di combattimento: da Lugansk alla regione di Kherson. Sono già stati forniti oltre 4mila strumenti per

per la guerra elettronica e oltre 30mila droni.

Ucraina, 'droni russi a ovest, un morto e tre feriti'

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite la notte scorsa a Ternopil, nell'Ucraina occidentale, in seguito ad un attacco russo con droni che ha danneggiando un condominio e una scuola: lo ha reso noto su Telegram Servizio di emergenza statale, come riporta Ukrainska Pravda.

"Nella notte, un condominio è stato danneggiato da un attacco di droni nemici a Ternopil, che ha causato un incendio su vasta

scala - si legge nel messaggio -. Una persona è morta, tre sono rimaste ferite e circa 100 residenti sono stati evacuati. L'onda

d'urto ha danneggiato le finestre degli edifici vicini, una scuola e 20 automobili".

Inoltre, le difese aeree ucraine hanno abbattuto la notte scorsa una ventina di droni russi che rappresentavano una potenziale minaccia per la capitale Kiev: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare della città, Serhii Popko, come riporta Ukrinform.

"L'allarme aereo nella capitale è durato quattro ore e mezza - si legge inoltre nel messaggio -. Non ci sono state vittime o

danni nella capitale".

