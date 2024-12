Francia: L'estrema destra minaccia di votare la sfiducia al governo

Il Rassemblement National (estrema destra) voterà questa settimana la sfiducia al governo che la sinistra potrebbe presentare questo pomeriggio sul delicatissimo bilancio della Sicurezza Sociale a meno di un "miracolo dell'ultimo minuto": lo ha annunciato il presidente del partito, Jordan Bardella, su RTL.

'Il Rassemblement National - ha affermato Bardella - azionerà il meccanismo di voto dell'arma della censura, salvo, ovviamente, un miracolo dell'ultimo minuto, se Michel Barnier dovesse rivedere le sue intenzioni (sulla manovra finanziaria legata al welfare) entro le 15 di oggi. Ma ho poca speranza che venga toccato dalla grazia", ha dichiarato Bardella.

Il governo di Barnier resta ''aperto al dialogo'' con il Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen, che minaccia di sfiduciare l'esecutivo questo fine settimana sul progetto di manovra finanziaria 2025 legata al welfare. Ma per trovare un compromesso ''bisogna essere in due'': è quanto dichiara la portavoce del governo Maud Bregeon, lasciando intendere che l'esecutivo potrebbe evolvere sullo stop ai rimborsi di alcuni medicinali, una delle cosiddette 'linee rosse' imposte al governo dal Rassemblement National.

''L'interesse superiore è che il Paese abbia un bilancio e non sprofondi nell'incertezza'', ha dichiarato Bregeon su radio Europe 1/Cnews, aggiungendo che ''ogni deputato'' di sinistra o del Rassemblement National che voterà la mozione di censura (sfiducia) ''dovrà renderne conto al proprio collegio'' elettorale. A poco più di due mesi dal suo insediamento, il governo di Michel Barnier è più che mai in bilico, minacciato dal rischio che Le Pen unisca i suoi voti a quelli della gauche per farlo cadere questa settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA