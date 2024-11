L'Aeronautica militare russa ha effettuato raid sulla città siriana di Aleppo per la prima volta dal 2016: lo afferma la ong Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr). "Aerei da guerra russi hanno lanciato raid sulle aree della città di Aleppo per la prima volta dal 2016", ha affermato la ong.

L'Osservatorio sostiene inoltre che i jihadisti siriani e i ribelli alleati controllano "la maggior parte" della città di Aleppo.





