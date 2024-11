Forze filo-turche in Siria entrano a Saraqeb

La città siriana di Saraqeb, situata in una posizione strategica nel nord-ovest del paese, è stata presa d'assalto dall'avanzata di forze locali cooptate dalla Turchia in funzione anti-russa.

Lo riferiscono media siriani secondo cui gruppi di combattenti di Hay'at Tahrir ash Sham (Hts) hanno fatto il loro ingresso nella parte nord-occidentale della città e si apprestano ad avanzare nei quartieri centrali.

Saraqeb è uno degli snodi lungo l'autostrada M5 che collega Damasco ad Aleppo.



Sale a 153 uccisi il bilancio degli scontri in corso da ieri nel nord-ovest della Siria tra forze locali filo-turche e loro rivali governativi sostenuti dalla Russia. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui le forze cooptate da Ankara proseguono l'offensiva sul terreno cominciata ieri all'alba nelle zone a ovest di Aleppo nonostante i raid aerei governativi e russi.

