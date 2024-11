Caso Al-Fayed, accuse di abusi da 90 donne

Un totale di 90 donne ora accusano di violenza sessuale e stupro il defunto proprietario dei grandi magazzini Harrods, Mohamed Al-Fayed, rispetto alle 60 precedenti, ha annunciato la polizia di Londra, che sta indagando anche su diversi presunti complici. La Metropolitan Police di Londra ha confermato di aver aperto una nuova indagine sulle denunce di violenza sessuale contro Al-Fayed, e finora ha identificato 90 vittime.

Ciò avviene sulla scia di un documentario della BBC, trasmesso a settembre, che ha dettagliato diverse denunce di stupro e violenza sessuale contro il miliardario uomo d'affari egiziano, morto nell'agosto dell'anno scorso all'età di 94 anni.

Da allora, più di 400 donne e testimoni si sono fatti avanti accusandolo di molestie sessuali, innescando un esame approfondito del modo in cui la polizia di Londra ha gestito le denunce risalenti a decenni fa.

La Met ha affermato che "numerose vittime, alcune delle quali hanno denunciato reati multipli" si sono fatte avanti in seguito a un nuovo appello pubblico. Un'unità dedicata "esaminerà tutte le segnalazioni e perseguirà tutte le ragionevoli linee di indagine", ha aggiunto.

La polizia sta ora indagando su "un certo numero di individui associati" ad Al-Fayed e "lavorando per stabilire quali ruoli quegli individui potrebbero aver svolto nell'assistere e facilitare" eventuali reati, ha aggiunto. Gli investigatori stanno anche esaminando tutte le indagini precedenti per identificare eventuali "opportunità mancate", ha affermato la Met.



