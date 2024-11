ll ministro della Difesa ucraino a Seul, vedrà il presidente Yoon

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol dovrebbe incontrare oggi la delegazione ucraina guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov, arrivata a Seul. Lo riporta l'agenzia Yonhap, in base a fonti vicine al dossier, secondo cui ci sono in programma anche colloqui con il ministro della Difesa Kim Yong-hyun nel corso della giornata. Umerov, in particolare, condividerà informazioni sullo spiegamento delle truppe della Corea del Nord in Russia e cercherà il sostegno di Seul per gli sforzi bellici dell'Ucraina.

La visita arriva circa un mese dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato i piani di Kiev di inviare una delegazione in Corea del Sud durante i suoi colloqui telefonici avuti con Yoon, intenzionato a prendere in considerazione l'ipotesi di una fornitura di supporto militare all'Ucraina a seconda dell'entità della cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang, che ha inviato almeno 11mila militari nel Kursk a combattere al fronte oltre a munizioni e a missili di vario tipo.

Zelensky ha sottolineato l'urgente necessità dell'Ucraina di missili antiaerei e sistemi di artiglieria per contrastare le minacce provenienti dalla Russia. Martedì, il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha espresso le aspettative che la Corea del Sud possa collaborare in modo più stretto con l'Ucraina sulla condivisione di informazioni in merito alla cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA