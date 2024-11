Iran: la risoluzione dell'Aiea contro le nostre attività nucleari è infondata

"La risoluzione recentemente emessa dal Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) contro le attività nucleari dell'Iran è infondata e non ha alcuna base legale": lo ha affermato oggi il vicepresidente per gli Affari strategici iraniano, Mohammad Javad Zarif. Lo riporta l'Irna.

"Gli Stati europei e gli Stati Uniti, in quanto sostenitori della risoluzione, dovrebbero sapere che non sono in una posizione di rivendicazione, ma devono invece essere responsabili', ha aggiunto.

Riferendosi ai colloqui che si terranno venerdì a Ginevra tra l'Iran e Regno Unito, Francia e Germania sulle attività nucleari iraniane, Zarif ha sottolineato che è "possibile raggiungere un accordo solo creando un equilibrio e da una posizione paritaria".



Araghchi: 'Attiveremo migliaia di centrifughe avanzate'

"L'Iran attiverà diverse migliaia di centrifughe avanzate di produzione nazionale, in risposta alla risoluzione sostenuta dagli Stati Uniti, emessa venerdì dal Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) e trasmessa da Regno Unito, Francia e Germania": lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, come riporta l'Irna.

'La politica del trio europeo nei confronti dell'Iran è conflittuale e ingerente, e il loro recente approccio è ingiustificabile e non costruttivo', ha aggiunto ieri Araghchi - citato da Mehr - in un incontro con il suo omologo spagnolo Jose' Manuel Albares Bueno, a margine di una

sessione dell'Alleanza delle Civilta' delle Nazioni Unite (Unaoc) in Portogallo.

