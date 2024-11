India: Adani, dopo accuse Usa abbiamo perso 55 miliardi

(ANSA-AFP) - NEW DELHI, 27 NOV - La multinazionale indiana Adani Group ha dichiarato di aver subito una perdita impressionante di quasi 55 miliardi di dollari a causa delle accuse di corruzione mosse dagli Stati Uniti contro alti funzionari. Accuse che la società ha sempre respinto.

"Dall'avviso dell'accusa del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, il gruppo ha subito una perdita di quasi 55 miliardi di dollari nella sua capitalizzazione di mercato in tutte le sue 11 società quotate", si legge in una nota.

