Oggi alle urne su autostrade, affitti e l'Eurovision a Basilea

Gli svizzeri voteranno oggi per referendum sull'ampliamento delle autostrade del Paese e sull'introduzione di limiti per i subaffitti, mentre i soli abitanti di Basilea saranno chiamati anche a decidere se i contribuenti debbano finanziare l'organizzazione dell'Eurovision Song Contest 2025.

Nei referendum svizzeri, la maggior parte degli elettori esprime il proprio voto in anticipo per posta, quindi i seggi elettorali saranno aperti solo per poche ore, fino a mezzogiorno, e i risultati sono attesi entro stasera.

Il cantante svizzero Nemo ha vinto l'Eurovision 2024 con The Code, dando alla Svizzera il diritto di ospitare l'evento dell'anno prossimo. Basilea, al confine settentrionale con Francia e Germania, è stata scelta per organizzare l'evento. Ma il piccolo partito ultraconservatore e fondamentalista cristiano dell'Unione Democratica Federale della Svizzera ha raccolto abbastanza firme per garantire un referendum sulla concessione dei 34,96 milioni di franchi svizzeri (37,5 milioni di euro) approvati dalle autorità regionali per lo spettacolo.

L'Eurovision è un evento senza scopo di lucro, finanziato principalmente da contributi ponderati delle emittenti di servizio pubblico partecipanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA