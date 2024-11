Trump chiama Bessent, il fan dei dazi, a guidare il Tesoro

E' arrivata la nomina più attesa di Donald Trump e non solo negli Stati Uniti: il presidente eletto ha nominato il manager di hedge fund Scott Bessent alla guida del Tesoro.

Il miliardario 62enne della South Carolina, fondatore della società di investimento Key Square Capital Management e chief investment officer alla Soros Fund Management al 2011 al 2015, negli ultimi mesi è diventato il più importante consigliere economico del tycoon difendendolo per tutta la campagna elettorale sulla proposta di imporre dazi estremi nonostante l'opposizione di Wall Street che teme guerre commerciali e l'impennate dei costi per gli americani.

The Donald sarebbe stato colpito da lui quando dichiarò che, secondo le sue previsioni, il mercato azionario sarebbe crollato se Kamala Harris avesse vinto le elezioni. Di recente l'investitore ha scritto un editoriale sul Wall Street Journal bocciando la tesi di un gruppo di premi Nobel che l'agenda economica di Trump avrebbe danneggiato l'economia degli Stati Uniti.

Tra gli alleati più di lunga data di Bessent, che hanno spinto per la sua nomina, c'è Larry Kudlow, che guidò il Consiglio economico nazionale durante il primo mandato di Trump. I detrattori invece hanno puntato il dito contro la sua collaborazione con George Soros e lo hanno attaccato sostenendo che non aveva fatto abbastanza per difendere l'impegno di Trump di imporre tariffe rigide. Elon Musk, ad esempio, non era tra i sostenitori e anzi sabato ha dato il suo endorsement a Howard Lutnick, l'amministratore delegato della società di servizi finanziari Cantor Fitzgerald, in lizza per il posto. Lutnick, ha scritto Musk su X, "metterà in atto il cambiamento". Bessent, ha detto, è una "scelta di business as usual".

Se sarà confermato il miliardario sarà alla guida di uno dei dipartimenti più importanti del governo. Dall'edificio proprio accanto alla Casa Bianca, infatti, Bessent dovrà attuare la politica fiscale, gestire l debito nazionale, guidare i regolatori finanziari, controllare le sanzioni e condurre la diplomazia economica. Per non parlare del ruolo centrale sui dazi. Tra i consigli che ha dato al presidente eletto c'è quello di perseguire la politica del "3-3-3": tagliare il deficit di bilancio al 3% del prodotto interno lordo entro il 2028, stimolare la crescita del Pil del 3% attraverso la deregolamentazione e produrre 3 milioni di barili di petrolio o suoi derivati al giorno.



Le altre nomine

Su Truth, Trump ha annunciato anche che l'ex deputata dell'Oregon Lori Chavez-Deremer sarà la sua segretaria del Lavoro, sottolineando di "non vedere l'ora di lavorare con lei per creare incredibili opportunità per i lavoratori americani".

Il dottor Dave Weldon è stato scelto a capo dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e Janette Nesheiwat come 'surgeon general' della sua amministrazione. Si tratta di una figura tipica della cultura angloamericana, equivalente al capo dell'Istituto superiore della Sanità.

