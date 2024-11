Rinviata 'a tempo indefinito' la sentenza sulla pena per Trump nel caso Stormy Daniels

La sentenza per comminare la pena a Donald Trump nel caso dei pagamenti in nero alla porno star Stormy Daniels è stata rinviata "a tempo indefinito". Lo ha annunciato il giudice Juan Merchan.

La sentenza che avrebbe stabilito la pena era stata programmata per il 26 novembre. Due giorni fa i legali di Trump avevano chiesto al giudice l'archiviazione del caso in virtù del Presidential Transition Act del 1963 e avevano fino al 20 dicembre per presentare gli argomenti a favore dell'archiviazione. Il giudice ha invece imposto loro di presentare i documenti entro il 2 dicembre e alla procura di rispondere entro il 9.

