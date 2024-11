G20, Xi Jinping 'è tempo che Brasile e Cina navighino insieme'

In un articolo a sua firma pubblicato oggi sul quotidiano brasiliano Folha de São Paulo, il Presidente cinese Xi Jinping afferma che è giunto il momento per Brasile e Cina di "aprire nuove rotte di navigazione" e "cogliere le opportunità future".

Nel testo, il presidente cinese esorta a "rafforzare le sinergie" tra la Nuova Via della Seta e le strategie di sviluppo del Brasile, sostenendo la necessità di riformare il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio, al fine di "aumentare la rappresentanza e la voce del Sud Globale". Per Xi Jinping, il Sud globale è "in ascesa collettiva", ma "la sua voce e le sue aspirazioni non si riflettono ancora pienamente nel sistema di governance" nel mondo. "In qualità di grandi Paesi in via di sviluppo, la Cina e il Brasile devono assumersi la responsabilità affidata loro dalla storia e lavorare con gli altri Paesi del Sud globale per difendere fermamente gli interessi comuni dei Paesi in via di sviluppo, affrontare le sfide globali con la cooperazione, rendere la governance globale più giusta e contribuire alla pace, alla stabilità e allo sviluppo comune del mondo", ha concluso Xi.



