Guerra in Medio Oriente: 'Dieci palestinesi uccisi in raid su ex scuola a Gaza'

Un attacco israeliano ha ucciso 10 palestinesi e ne ha feriti almeno altri 20 in un ex edificio scolastico nel campo profughi di Shati a Gaza City, che attualmente ospita famiglie sfollate: lo hanno riferito i medici come riporta Haaretz. Nella scuola Abu Assi gestita dall'Onu, dove sono in corso le operazioni di soccorso, potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie, hanno affermato le autorità sanitarie. Oggi l'esercito israeliano ha riferito che due razzi lanciati contro Israele dalla Striscia di Gaza settentrionale sono stati intercettati.

Il fronte di Gaza

Le forze israeliane hanno "colpito e distrutto un edificio residenziale" nel campo profughi di Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza: lo scrive l'emittente qatariota Al Jazeera, che cita proprie fonti giornalistiche sul posto e pubblica una foto in cui si vede una colonna di polvere. Il sito di Al Jazeera scrive di aver sottoposto l'informazione a fact-checking. Il ministero della Salute di Hamas ha annunciato un nuovo bilancio di 43.799 persone uccise a Gaza da quando è iniziata l'offensiva israeliana in risposta all'attacco del 7 ottobre.

Il fronte libanese

Due droni lanciati dal Libano sono stati abbattuti durante la notte nel nord di Israele, nella zona di Nahariya, e l'intera regione della galilea occidentale è stata messa in allerta. Lo fa sapere l'Idf, citata dai media israeliani, fra cui Ynet.

Raid aerei israeliani sono in corso nella parte sud di Beirut, dove poco prima è stato lanciato un ordine di evacuazione alla popolazione civile. Lo constatano fonti giornalistiche su AfpTv. Fonti giornalistiche sul posto segnalano nuovi raid aerei israeliani sui sobborghi sud di Beirut intorno a mezzogiorno locale, poco dopo dopo aver lanciato un avvertimento alla popolazione civile perché evacui urgentemente tramite il portavoce in lingua araba dell'Idf. Lo scrive AfpTv, che mostra filmati di colonne di fumo. A essere colpito stavolta è il quartiere di Chiyah.

Due paramedici sono rimasti uccisi e quattro altri feriti in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira l'Organizzazione sanitaria islamica a Kfar Tebnit, nel Libano meridionale. Lo riferisce l'meittente tv libanese Lbci nel suop sito web citando fonti locali, mentre Al Jazeera online scrive che il drone israeliano ha colpito una squadra di difesa civile sulla strada Arnoun-Kfar Tibnit, nel governatorato di Nabatieh, mentre svolgeva lavori sul campo. L'agenzia libanese National News Agency ha riferito dal canto suo che le informazioni iniziali sull'attacco segnalavano feriti tra i paramedici. Due giorni fa 12 paramedici sono stati uccisi in un attacco aereo su un centro di difesa civile nella regione orientale di Baalbek in Libano. E proprio oggi, sul suo account di X, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Tedros Ghebreyesus ha stigmatizzato l'accaduto scrivendo: "Deploriamo l'attacco sul centro della protezione civile libanese nel villaggio di Doures, nel distretto di Baalbek, dove almeno 12 paramedici sono stati uccisi".

La posizione dell'Iran

La missione permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite ha chiesto all'organizzazione internazionale di "adottare misure per porre fine ai crimini israeliani che violano la sovranità e l'integrità territoriale dell'Iran, oltre che alle azioni terroristiche contro i cittadini iraniani" e di perseguire i responsabili. L'appello è contenuto in lettere inviate ieri al Segretario Generale dell'Onu António Guterres e al Consiglio di Sicurezza. Secondo l'agenzia Irna, il 26 ottobre Israele ha condotto attacchi contro installazioni militari nelle province di Teheran, Khuzestan e Ilam, durante i quali quattro membri delle forze armate iraniane e un civile sono stati uccisi.

'Trump progetta massima pressione per bancarotta dell'Iran'

La nuova amministrazione di Donald Trump ripristinerà la sua politica di "massima pressione" per "mandare in bancarotta" la capacità dell'Iran di finanziare le milizie regionali e sviluppare armi nucleari. Lo scrive il Financial Times citando "fonti vicine alla transizione americana". Il team di transizione di Trump sta preparando ordini esecutivi contro Teheran che potrebbero essere emanati il suo primo giorno in carica, tra cui sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano.

Il presidente eletto "è determinato a ripristinare una strategia di massima pressione per mandare in bancarotta l'Iran il prima possibile", ha affermato un esperto di sicurezza nazionale a conoscenza della transizione di Donald Trump citato dal FT. La tattica della massima pressione verrebbe utilizzata per cercare di costringere l'Iran a dialogare con gli Stati Uniti, hanno affermato le persone a conoscenza del pensiero del presidente eletto, scrive ancora il quotidiano economico-finanziario britannico.

