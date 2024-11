Musk cerca persone con alto QI per lavorare gratis ai tagli della spesa

AAA cercasi personale con un "QI molto elevato" e disponibile a "lavorare 80 ore alla settimana" gratis. Elon Musk e Vivek Ramaswamy hanno lanciato il reclutamento per il Dipartimento per l'efficienza del governo, la nuova istituzione creata ad hoc per loro da Donald Trump. Le candidature possono essere presentate direttamente su X, a patto che si sia abbonati alla piattaforma.

Una formula - notano i critici - che va a beneficio di Musk, consentendogli potenzialmente di incassare significativi ricavi dagli aspiranti al Doge (acronimo di Department of Government Efficiency), costretti ad abbonarsi per avere una chance. "Non abbiamo bisogno di ulteriori generatori di idee part-time. Abbiamo bisogno di rivoluzionari con un QI elevatissimo, disposti a lavorare più di 80 ore alla settimana per effettuare tagli ai costi non affascinanti", si legge nell'annuncio postato sull'account del Doge su X. Musk lo ha integrato spiegando che si tratterà di un "lavoro noioso, che vi creerà molti nemici e che ha come compenso zero". Insomma, ha precisato Ramaswamy, un'occupazione che si contrappone a quella di molti ruoli pubblici, dove i funzionari "guadagnano molto di più del valore che offrono".

Musk è un rinomato stacanovista. Quando ha acquistato Twitter nel 2022 il suo ultimatum ai pochi dipendenti rimasti dopo la scure dei licenziamenti salì alle cronache: inchiodatevi alle scrivanie per lunghe ore ad alta intensità o andatevene. Il miliardario si era promosso come esempio dormendo nella sede di quella che è poi divenuta X, così come aveva fatto per il lancio di Tesla. "Vacanza è una parola forte per me. Di solito è un'email con vista", ha detto negli anni scorsi il magnate.

Con l'incarico al Dipartimento dell'efficienza la mole di lavoro del miliardario è destinata ad aumentare ulteriormente. Musk si è impegnato a tagliare 2.000 miliardi di dollari di spese superflue del governo, una cifra che secondo molti osservatori è solo un miraggio. Come Musk e Ramaswamy intenderanno procedere non è ancora chiaro ma, secondo quanto affermato dal patron di Tesla, una delle possibile vie da seguire sono i finanziamenti alle no profit.

"Le organizzazioni non governative finanziate dal governo sono un'ovvia contraddizione in termini. Sono semplicemente un braccio illegale del governo", ha detto Musk di recente. Se i contratti miliardari delle sue società con l'amministrazione possano finire sotto le forbici è incerto: solo SpaceX ha commesse per 3,8 miliardi quest'anno con varie agenzie federali. Proprio sull'impero di Musk e il suo possibile conflitto di interessi iniziano ad accendersi i riflettori. E la possibilità paventata da molti di un matrimonio fra X e Truth di Trump è destinata ad alimentare ulteriormente le polemiche sulla coppia di tycoon che ha in mano l'America.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA