A ottobre Israele avrebbe distrutto un centro per le armi nucleari in Iran

Secondo funzionari Usa e israeliani, durante l'attacco dell'Idf all'Iran del 26 ottobre è stato distrutto un centro top secret di ricerca sulle armi nucleari nella base di Parchin, vicino Teheran. Lo riferisce Axios.

Il sito, riferisce Axios, era stato precedentemente segnalato dall'Iran come inattivo. L'attacco israeliano di ottobre ha danneggiato in modo significativo gli sforzi compiuti dall'Iran nell'ultimo anno per riprendere la ricerca sulle armi nucleari, hanno affermato funzionari israeliani e statunitensi. Secondo le fonti, i raid hanno distrutto le sofisticate apparecchiature utilizzate per progettare gli esplosivi al plastico che circondano l'uranio in un dispositivo nucleare e sono necessari per farlo esplodere.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato la scorsa settimana che "l'Iran non è alla ricerca di armi nucleari". Uno degli obiettivi dell'attacco israeliano del 26 ottobre era la struttura Taleghan 2 nel complesso militare di Parchin. La a struttura faceva parte del programma iraniano di armi nucleari Amad fino a quando l'Iran non ha interrotto il suo programma nel 2003. Immagini satellitari ad alta risoluzione acquisite dall'Institute for science and international security dopo l'attacco dell'Idf hanno mostrato che l'edificio Taleghan 2 è completamente distrutto.

