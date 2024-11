Ai repubblicani maggioranza alla Camera, Johnson confermato speaker

I repubblicani hanno ottenuto una maggioranza di almeno 218 seggi su 435 alla Camera dei Rappresentanti Usa contro i 208 ottenuti da democratici, ampliando la maggioranza che avevano già e ottenendo così il controllo completo sul Congresso.

Lo scrivono l'agenzia Ap e vari media americani dopo l'assegnazione tardiva di una vittoria in Arizona. Già in serata le proiezioni davano il controllo Gop sulla camera come acquisito.

Mike Johnson ha ottenuto la nomination a speaker della Camera. Lo riportano i media americani. Avrà bisogno di 218 voti a gennaio per mantenere il suo ruolo ma ha già ricevuto l'endorsement di Donald Trump che ha chiesto ai repubblicani di schierarsi "al 100%" con lui.







