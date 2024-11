Cina, la pedalata notturna degli studenti stroncata dalle autorità

Una pedalata notturna da 50 chilometri iniziata con quattro studenti cinesi alla ricerca di ravioli è esplosa venerdì, arrivando a coinvolgere circa 100mila persone e a costringere le autorità a usare la scure, malgrado gli incoraggiamenti iniziali. Intasando le strade principali e travolgendo una piccola città turistica, gli studenti, per lo più su biciclette pubbliche condivise, hanno pedalato per diverse ore tra slogan patriottici attraverso la provincia di Henan dai loro campus a Zhengzhou fino all'antica città di Kaifeng, famosa per i suoi ravioli 'guan tang bao'.



"Le persone cantavano insieme e si incitavano a vicenda mentre salivano insieme in salita - ha detto Liu Lulu, studente dell'Università di Henan, al China Daily -. Ho potuto percepire la passione dei giovani. Ed è stato molto più di un giro in bicicletta". Ma Kaifeng ha raggiunto molto rapidamente la capienza massima, con alloggi, ristoranti e spazi pubblici fino a scoppiare, hanno riferito le autorità.



Un video postato sui social, ad esempio, ha mostrato decine di migliaia di ciclisti sulla Zhengkai avenue a sei corsie, sulla superstrada tra Zhengzhou e sulle strade della molto più piccola Kaifeng, mentre la polizia usava i megafoni per chiedere agli studenti di andarsene, in bicicletta o su autobus gratuiti.



Per evitare che l'evento di venerdì si ripetesse, le autorità hanno annunciato restrizioni temporanee su strade e piste ciclabili per il fine settimana e le app di bike sharing hanno avvertito che avrebbero bloccato a distanza tutte le biciclette portate fuori dalle zone designate a Zhengzhou. Iniziato con il passaparola sui social, il fenomeno ha assunto dimensioni inimmaginabili, rischiose per l'ordine pubblico. Kaifeng, tra le tante città cinesi che cercano di attrarre più turisti, ha offerto incentivi come l'ingresso gratuito alle sue attrazioni.



Il Quotidiano del Popolo, la voce ufficiale del Partito comunista cinese, ha celebrato giovedì "l'ondata di giovani viaggiatori" a Kaifeng, esempio di "avventure giovanili" e di "uno spirito vibrante, pieno di curiosità, determinazione e voglia di scoprire, che aggiunge nuove dimensioni all'industria del turismo".



Ma quella sera il numero di studenti in bicicletta è salito a 17.000, poi venerdì è aumentato fino a dieci volte, ad almeno 100.000 unità.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA