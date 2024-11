Mosca smentisce la telefonata Trump-Putin. Cremlino: 'L'operazione militare continua'

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha smentito che vi sia stata una telefonata tra Vladimir Putin e il presidente eletto americano Donald Trump. "Non c'è stata alcuna conversazione, è pura fiction", ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Tass, in merito alle indiscrezioni pubblicate dal Washington Post che aveva rivelato di una telefonata avvenuta giovedì scorso per parlare di Ucraina: il presidente eletto Usa avrebbe consigliato allo zar di non intensificare la guerra e avrebbe espresso interesse per ulteriori conversazioni per discutere "una rapida risoluzione" del conflitto.

"Questo è l'esempio più ovvio della qualità dell'informazione che ora viene diffusa a volte anche da pubblicazioni rispettabili", ha commentato Peskov, definendo "falsa" la notizia della conversazione tra Trump e Putin. Finora, ha aggiunto il portavoce, "non ci sono preparativi in corso" per contatti tra Putin e leader occidentali. "Non abbiamo ricevuto alcun segnale", ha aggiunto Peskov, riferendosi anche a una possibile telefonata tra il presidente russo e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Vladimir Putin "rimane aperto a tutti i contatti, a negoziati e se dicono che qualche segnale arriverà, allora dobbiamo aspettarlo", ha concluso Peskov.

La Russia continuerà la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina "fino a che tutti gli obiettivi stabiliti saranno raggiunti". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Il dipartimento di Stato americano sta lavorando per rimuovere l'"arrogante" Volodymyr Zelensky: lo ha affermato il servizio di intelligence estera russo (Svr) in una dichiarazione vista dalla Tass. "Secondo le informazioni ottenute dall'Svr, il Dipartimento di Stato americano continua a lavorare su scenari di sostituzione dell'attuale leadership in Ucraina, se necessario. Tra gli altri modi 'legittimi' di rimuovere l'"estremamente arrogante" Zelensky, Washington sta valutando la possibilità di indire elezioni presidenziali e parlamentari in Ucraina in mezzo alle continue ostilità con la Russia l'anno prossimo", si afferma.

Donald Trump Junior prende in giro su Telegram Volodymyr Zelensky, affermando che la "paghetta" del presidente ucraino terminerà quando suo padre entrerà alla Casa Bianca. Il figlio del presidente eletto degli Stati Uniti ha condiviso su Instagram un video di Zelensky accanto a Donald Trump, con la didascalia: "Pov ('point of view', ndr): mancano 38 giorni alla perdita della tua paghetta".

"Sette persone sono rimaste ferite" nell'attacco russo contro Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "tra cui due bambini": lo scrive oggi su Telegram lo stesso Zelensky, spiegando che "un normale edificio di cinque piani è stato colpito da un razzo dei terroristi russi". "Gli appartamenti dal primo al quinto piano di uno degli ingressi sono stati distrutti... È in corso un'operazione di salvataggio di emergenza e si sta facendo il possibile per salvarle. Potrebbero esserci persone sotto le macerie". "Ogni giorno, ogni notte, la Russia scatena lo stesso terrore. L'unica differenza è che vengono presi di mira sempre più obiettivi civili - afferma Zelensky -. La Russia vuole solo prolungare la guerra e ogni attacco smentisce qualsiasi pretesa di diplomazia da parte della Russia. L'Ucraina ha bisogno di armi per difendersi dal terrore russo e di un sostegno più forte da parte del mondo per rendere la diplomazia reale e forte. Senza decisioni di principio e un forte sostegno all'Ucraina, la Russia non avrà alcun motivo per cercare la pace e cercherà solo nuovi obiettivi".

Nella notte almeno 6 morti e oltre 20 feriti in attacchi russi su Mykolaiv e Zaporizhzhia, con l'allerta antiaerea scattata in quasi tutta l'Ucraina. Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina tra ieri sera e la notte scorsa con due missili guidati X-59/69 e 74 droni di vario tipo, inclusi i velivoli kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto i due missili 39 droni. Inoltre, 30 droni nemici risultano dispersi in diverse regioni dell'Ucraina e altri tre hanno lasciato lo spazio aereo ucraino in direzione della Bielorussia e del territorio ucraino occupato. I droni distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Kiev, Zhytomyr, Poltava, Sumy, Cherkasy, Zaporizhzhia, Chernihiv, Dnipro e Mykolaiv.

Secondo il Centro ucraino per la lotta alla disinformazione, le truppe russe hanno immagazzinato missili negli aeroporti per preparare attacchi massicci sull'Ucraina. Lo afferma Andriy Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza dell'Ucraina su Telegram, ripreso da Ukrainska Pravda. "I russi sono pronti per attacchi massicci. Ci sono abbastanza missili, vengono accumulati negli aeroporti strategici dell'aviazione e continuano ad accumularsi. Anche l'aviazione è pronta", ha affermato.

