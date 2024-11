Pakistan: bomba alla stazione di Quetta, almeno 22 morti

Almeno 22 persone sono state uccise e 45 sono rimaste ferite per l'esplosione di una bomba in una stazione ferroviaria nella città di Quetta, in Pakistan.

Secondo la polizia, l'esplosione è avvenuta vicino alla biglietteria poco prima della partenza di un treno. Più di 100 persone stavano aspettando il Jaffar Express per la città di Rawalpindi nel Punjab. I morti e i feriti sono stati trasportati all'Ospedale Civile di Quetta. Secondo la polizia, potrebbe trattarsi di un attacco suicida.

Balochistan Liberation Army (BLA), un gruppo separatista etnico baloch, ha rivendicato la responsabilità della presunta esplosione suicida nella stazione ferroviaria di Quetta, nella provincia sud-occidentale del Balochistan. I funzionari sanitari dell'ospedale civile di Quetta hanno confermato "22 morti e 45 feriti" nell'esplosione. Jeeyand Baloch, portavoce del BLA, ha dichiarato: "Un attacco suicida è stato condotto contro un'unità dell'esercito pakistano alla stazione ferroviaria di Quetta mentre tornavano tramite il Jaffer Express dopo aver completato un corso presso la scuola di fanteria". L'attacco è stato eseguito da un attentatore suicida della Majeed Brigade, la squadra suicida del BLA. Al momento, non è stato confermato in modo indipendente che questo attacco sia stato condotto contro personale dell'esercito pakistano.



