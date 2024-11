Giappone: granchio battuto all'asta per 9.200 euro

Un granchio delle nevi in Giappone ha raggiunto il prezzo massimo di 1,5 milioni di yen (circa 9.200 euro) nella prima asta stagionale tenutasi nel porto di Tottori, la città dell'omonima prefettura situata nel nord del Paese.

Alla cerimonia, avvenuta dopo l'apertura della stagione di pesca - per quella che viene considerata una prelibatezza invernale nella regione costiera di Sanin, hanno partecipato circa 200 persone, tra cui funzionari di cooperative di pesca e agenzie amministrative.

I granchi presenti all'asta saranno spediti principalmente nella regione del Kansai, nel sud-ovest dell'arcipelago, e nella stessa prefettura di Tottori, dove verrà organizzato un festival che comprenderà una tombola per vincere granchi, almeno 1.000 porzioni di zuppa di granchio, uno spettacolo canoro e altro ancora, riferisce la stampa locale.

Nel 2019, nella stessa località, un granchio delle nevi venne aggiudicato all'asta per circa 5 milioni di yen, pari a 30.600 euro. Per via della sua polpa delicata e l'alto valore nutrizionale, il crostaceo maschio è considerato un alimento di prima scelta per la cucina di alta fascia in Giappone.



