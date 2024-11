Miguel Bosè negazionista: 'Dana causata dalle scie chimiche'

Dopo aver negato il Covid, Miguel Bosè nega il cambiamento climatico. Poche ore dopo il disastro di Valencia, il celebre cantante italo-spagnolo ha attribuito sui social la responsabilità delle inondazioni "ai governi", formati da "una banda di malvagi delinquenti", quindi "all'ingegneria climatica delle scie chimiche sfuggita di mano".



"Sono devastato e sopraffatto dalla catastrofe di Valencia", scrive Bosè su Instagram. "Ma soprattutto sono furioso e pieno di rabbia perché tutte queste vite perdute, tutte queste case, campi, bestiame e averi sono senza dubbio la conseguenza già ampiamente documentata e pubblica di una somma di pratiche terribili e criminali messe in atto da governi che, tra distruzioni di dighe e bacini artificiali, e soprattutto con la pratica sproporzionata e incontrollata dell'ingegneria climatica, delle scie chimiche, sfuggita di mano, stanno causando solo dolore, sofferenza e povertà".



Quindi lancia un appello: "Le persone devono svegliarsi una volta per tutte e smettere di pensare che tutto ciò sia dovuto al cambiamento climatico, precedentemente chiamato riscaldamento globale. Non esiste una cosa del genere".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA