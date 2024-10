Medio Oriente, la cronaca della giornata

Cnn, l'Iran risponderà a attacchi Israele prima del voto Usa

La risposta dell'Iran ai recenti attacchi di Israele sarà "definitiva e dolorosa" e, probabilmente, arriverà prima del voto americano. Lo riporta Cnn citando una fonte iraniana, senza comunque fornire una data più precisa per la risposta.

Usa: Israele non fa abbastaza per evitare vittime civili

Per gli Stati Uniti "Israele non sta facendo abbastanza per ridurre al minimo" le morti di civili a Gaza. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, in un briefing con la stampa, sottolineando che Washington ha parlato più volte della questione con le autorità israeliano.

Alti funzionari Usa diretti in Israele

Alti funzionari americani sono diretti in Israele per discutere gli accordi con Libano e Gaza. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, in un briefing.

Hezbollah: lanciati droni e razzi su 3 siti militari in Israele

Hezbollah ha annunciato di aver lanciato razzi e droni contro tre postazioni militari nel nord di Israele, tra cui vicino Haifa e Acri, in un'operazione simultanea che, a suo dire, ha aggirato le difese israeliane. In una dichiarazione, il gruppo sostenuto dall'Iran ha affermato di aver lanciato un "attacco combinato utilizzando razzi avanzati e uno sciame di droni", aggiungendo che hanno "colpito i loro obiettivi con precisione".

Raid Usa, uccisi almeno 35 membri dell'Isis in Siria

Raid aerei americani hanno ucciso almeno 35 membri dell'Isis all'inizio di questa settimana. "Gli attacchi hanno preso di mira più postazioni dell'Isis nel deserto siriano, prendendo di mira vari leader senior dell'Isis", ha affermato il comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) sui social media. Non ci sono indicazioni di vittime civili negli attacchi, effettuati il 28 ottobre, ha riferito Centcom. L'esercito statunitense ha circa 900 soldati in Siria come parte della coalizione internazionale contro l'Isis.

Hezbollah: ok alla tregua con Israele a certe condizioni

Il nuovo segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha annunciato che il suo movimento accetterà un cessate il fuoco con Israele, ma a certe condizioni. "Se Israele decide di fermare la guerra, lo accetteremo alle condizioni che ci vanno bene. Finora, nessuna proposta accettabile per Israele e adatta a noi è stata messa in discussione", ha precisato.

Il nuovo leader di Hezbollah: avanti col piano di guerra di Nasrallah

Il nuovo leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha annunciato oggi che si atterrà alla strategia di guerra delineata dal suo predecessore, Hassan Nasrallah, ucciso dagli israeliani il mese scorso. "Il mio programma di lavoro è una continuazione del programma di lavoro del nostro leader, Sayyed Hassan Nasrallah", ha detto Qassem nel suo primo discorso come capo del movimento sciita libanese, impegnandosi a portare avanti "il piano di guerra che Nasrallah ha sviluppato con la leadership".

'Usa pronti a proposta di tregua di 60 giorni Israele-Hezbollah'

I mediatori statunitensi stanno lavorando a una proposta per porre fine alle ostilità tra l'esercito israeliano e il gruppo armato libanese Hezbollah sostenuto dall'Iran, a partire da un cessate il fuoco di 60 giorni. Lo riporta Haaretz citando media internazionali. Le fonti, una persona informata sui colloqui e un diplomatico di alto rango che lavora in Libano, hanno affermato che il periodo di due mesi sarà utilizzato per finalizzare la piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata nel 2006 per mantenere il Libano meridionale libero da armi che sfuggono al controllo statale.

Fonti, mediatori proporranno tregua Gaza di meno di un mese

I mediatori che cercano di ottenere un cessate il fuoco a Gaza sono pronti a proporre a Hamas una tregua di meno di un mese: lo ha dichiarato all'AFP una fonte a conoscenza dei colloqui. La fonte ha dichiarato che i mediatori sono concentrati su una tregua "a breve termine", di "meno di un mese". La proposta prevede lo scambio di ostaggi israeliani con palestinesi nelle carceri israeliane e l'aumento degli aiuti a Gaza, ha aggiunto la fonte. "I funzionari statunitensi ritengono che se si riuscirà a raggiungere un accordo a breve termine, questo potrebbe portare a un accordo permanente", ha detto la fonte.

Idf emette avviso di evacuazione per città nel Libano orientale

L' esercito israeliano ha diramato un avviso di evacuazione per i residenti della città di Baalbek, nel Libano orientale. Lo riporta Haaretz.

Hezbollah, 'presa di mira base israeliana a sud di Haifa'

Gli Hezbollah hanno affermato di aver lanciato "droni d'attacco" contro una base israeliana "nel sud di Haifa". Intanto, un funzionario della sicurezza libanese ha riferito che un uomo è rimasto ucciso in un attacco israeliano ad un carico di munizioni.

Idf, ieri colpiti oltre 100 obiettivi terroristici di Hezbollah

L'Aeronautica militare israeliana ha colpito ieri "oltre 100 obiettivi terroristici di Hezbollah ed ha eliminato decine di terroristi" del movimento filo-iraniano libanese in tutto il Paese: lo ha reso noto su Telegram l'esercito (Idf). Tra gli obiettivi colpiti, si legge in un comunicato, "c'era il lanciatore utilizzato ieri (martedì) per sparare su Maalot-Tarshiha, nel nord di Israele".

Gaza: fonti mediche, ieri uccisi almeno 143 palestinesi

Almeno 143 palestinesi sono stati uccisi ieri negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, di cui 132 uccisi nel nord assediato del territorio devastato dalla guerra: lo hanno riferito fonti mediche all'emittente Al Jazeera.

L'Iran condanna la messa al bando della Unrwa

"Teheran condanna fermamente la recente legislazione israeliana che prende di mira l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), con l'obiettivo di bloccare il supporto critico ai palestinesi": lo ha detto ieri l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani. Lo riporta Mehr. "Tale atto di 'punizione collettiva' contravviene direttamente alla Carta delle Nazioni Unite e agli obblighi legali di Israele", ha aggiunto il diplomatico. Intervenendo alla riunione del Consiglio di Sicurezza sulla Palestina, Iravani ha invitato il Consiglio ad "agire con decisione per fermare la macchina da guerra israeliana".

Idf, 'un drone è caduto sulla città costiera di Nahariya'

Un drone è caduto nelle prime ore di oggi sulla città costiera di Nahariya, nel nord di Israele: lo ha reso noto l'esercito (Idf) su Telegram, aggiungendo che il velivolo senza pilota è stato rilevato dai sistemi dell'Idf poco prima della caduta. Sull'episodio è in corso un'indagine, si legge in un comunicato. Il Jerusalem Post riporta che le schegge del drone hanno colpito e danneggiato un edificio della città e le sirene d'allarme non si sono attivate. Non ci sono al momento informazioni su eventuali feriti o vittime.

