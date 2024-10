Accordo di collaborazione tra ANSA e l'agenzia del Paraguay Ip

L'agenzia del Paraguay Ip e ANSA hanno firmato oggi un accordo di collaborazione che prevede la possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

L'accordo è stato firmato in videocollegamento con l'Ambasciata italiana ad Asuncion. Nella capitale paraguaiana erano presenti la ministra per la Comunicazione del Paraguay Alejandra Duarte, il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, in questi giorni impegnata in un giro di visite in America Latina, e l'Ambasciatore d'Italia in Paraguay Marcello Fondi. A Roma, nella sede di ANSA, l'Ambasciatrice del Paraguay in Italia, Maria Jose Argana Mateu, e l'Amministratore delegato di ANSA, Stefano De Alessandri.

"Oggi è un gran giorno per il Paraguay - ha detto la ministra paraguayana Duarte - perché stiamo realizzando il mandato del nostro presidente Santiago Pena ad ampliare il raggio delle comunicazioni al massimo delle nostre possibilità. Il nostro rapporto con l'Italia - ha aggiunto - è storico e strategico, e volto a migliorare la nostra conoscenza, l'interscambio e le prospettive, rafforzando i nostri rapporti bilaterali e arricchendo il dibattito pubblico". Duarte ha poi ricordato la presenza in Paraguay di un 25% di popolazione di origine italiana, "di cui sono orgogliosa di fare parte", ed ha espresso il desiderio di rafforzare i legami tra i due Paesi. "Sono convinta che questo accordo sia solo l'inizio di un ambizioso progetto".

Il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, da Asuncion, ha plaudito all'intesa tra ANSA e Ip, definendola "un ulteriore momento di condivisione delle relazioni tra Italia e Paraguay" e auspicando che essa rappresenti "il primo mattone di una collaborazione che possa durare nel tempo. Come sapete - ha osservato - l'America Latina e il Paraguay mostrano sempre più dinamicità nello scenario globale e l'Italia intende essere anche in questo caso, con questa firma, un interlocutore di primo piano".

L'ambasciatrice del Paraguay a Roma, Maria Jose Argana Mateu, ha sottolineato come, per il suo Paese, questo accordo non rappresenti "solo un'alleanza strategica tra due istituzioni impegnate nel settore della comunicazione, ma un ponte che rafforzerà i legami tra le due nazioni e amplierà le opportunità di interscambio di conoscenza, informazione e cultura. In un mondo sempre più globalizzato e connesso, l'accesso a un'informazione affidabile e completa è fondamentale. Siamo convinti che sia una tappa di fruttifera collaborazione di cui beneficeranno entrambi i Paesi".

L'ambasciatore d'Italia ad Asuncion, Marcello Fondi, ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto, "importante per la conoscenza reciproca tra i due Paesi". "Il mio stato d'animo è ancora più positivo - ha detto - potendo contare sulla presenza del sottosegretario Tripodi e sono riconoscente alla ministra Duarte per la grande collaborazione che ha permesso di arrivare alla firma di oggi".

La visita di Tripodi ad Asuncion si è conclusa proprio con la firma dell'accordo ANSA-Ip, che Fondi ha definito "un altro strumento di collaborazione che permetterà un interscambio di informazioni e di conoscenza reciproca".

Per l'amministratore delegato di ANSA, Stefano De Alessandri, "questa partnership permetterà di ampliare la copertura degli eventi nei nostri due Paesi con la speranza, anzi la certezza, di avvicinarli ancora di più. Stiamo anche sviluppando interessanti progetti tecnologici e siamo disponibili a condividere con i partner e con l'agenzia di informazione del Paraguay Ip le nostre migliori pratiche".



