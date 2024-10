In Georgia si farà riconteggio delle schede elettorali nel 14% dei seggi

La commissione elettorale centrale della Georgia ha annunciato che verrà effettuato un riconteggio delle schede elettorali in circa il 14% dei seggi dopo che i partiti dell'opposizione hanno denunciato brogli nelle elezioni parlamentari del fine settimana. "Le Commissioni elettorali distrettuali condurranno i riconteggi delle schede elettorali da cinque seggi elettorali selezionati casualmente in ciascun distretto elettorale", ha affermato la commissione in una nota sul suo sito web.





Orban, 'le elezioni Georgia sono state libere e democratiche'

Le elezioni in Georgia sono state "libere e democratiche": lo ha detto oggi il primo ministro ungherese Viktor Orban. Le elezioni in Georgia, vinte dal partito filorusso al potere e contestate dall'opposizione filoeuropea, sono state "libere e democratiche", ha dichiarato Orban a Tbilisi. Mi "congratulo con voi per aver votato per la pace" e per "non aver permesso al vostro Paese di diventare una seconda Ucraina", ha aggiunto il primo ministro ungherese, affermando che "se avessero vinto i liberali", Bruxelles "avrebbe detto che era democratico".

