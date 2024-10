Gaza: fonti mediche, 'sale a 93 il numero dei morti a Beit Lahia'

E' salito a 93 morti il bilancio dell'attacco lanciato da Israele contro la città di Beit Lahia, nel nord di Gaza: lo ha hanno reso noto fonti mediche nella Striscia, come riporta Al Jazeera.

Allo stesso tempo, il direttore dell'ufficio stampa governativo gestito da Hamas - Ismail Al-Thawabta - ha condannato su Telegram quello che ha definito un "orribile massacro contro civili, bambini e donne" a Beit Lahia.

L'esercito israeliano ha affermato di essere a conoscenza delle notizie secondo cui circa 100 persone sono state uccise in un attacco aereo notturno a Beit Lahia, nel nord di Gaza, ma sottolinea che il numero fornito dalle autorità di Hamas potrebbe essere impreciso e che l'accaduto è ancora in fase di indagine. Lo riporta il Times of Israel. "L'Idf invita i media a prestare attenzione alle informazioni pubblicate da

Hamas, come è stato dimostrato in diversi eventi precedenti", afferma l'esercito, ricordando quella di Beit Lahia "è una zona di combattimento attiva".

