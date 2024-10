Forti piogge e inondazioni in Spagna, almeno 7 dispersi

La Dana, il fenomeno meteorologico con forti piogge e venti, che si è abbattuta oggi sulla penisola iberica ha causato gravi inondazioni soprattutto a sud e ad est della penisola, con una persona dispersa ad Alcudia (Valencia) e almeno altre 6 non localizzate a Letur (Albacete), dove lo straripamento di un fiume ha provocato una tromba d'acqua nel centro storico, secondo quanto ha confermato la prefettura. A causa della Dana, un treno dell'alta velocità di collegamento fra Madrid e Malaga è deragliato, senza feriti fra i passeggeri trasbordati su un altro treno. Mentre i collegamenti della Tav fra Madrid e Valencia sono stati sospesi temporaneamente per l'inondazione di parte delle linee ferroviarie nella provincia di Valencia, dove molte zone colpite da forti piogge e tornado, sono completamente allagate.

Decine di abitanti sono rimasti intrappolati nelle abitazioni per le inondazioni e i danni provocati dal temporale a Utiel, un municipio di 11.000 abitanti a 83 km da Valencia, sulla costa di Levante, dove almeno tre quartieri sono rimasti isolati, ha informato il sindaco, Ricardo Gabaldon. In dichiarazioni a Tve. Gabaldon ha spiegato che "i danni sono stratosferici, ma la priorità sono i soccorsi alle persone rimaste intrappolate nelle case", poiché la protezione civile e i soccorsi dell'Unità militare di emergenza dell'esercito non sono ancora riusciti ad accedere alle zone colpite. Ricoveri di soccorso sono stati allestiti dall'amministrazione nel locale palazzetto dello sport. Mentre a Valencia a causa delle forti mareggiate è stato chiuso il porto.

Inondazioni e ingenti danni sono stati provocanti dalle inondazioni in Andalusia, in Almeria, e in Castiglia La Mancia, oltre che nella zona del Levante, segnalano i servizi di emergenza.

