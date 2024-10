Netanyahu: 'Lavoriamo per alcuni ostaggi e giorni di tregua'

09:48

L'esercito israeliano (Idf) ha "eliminato decine di terroristi" di Hamas a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, dove "continuano gli sforzi per evacuare i civili in aree più sicure": lo rende noto l'Idf su Telegram. "Le truppe dell'Idf hanno continuato i raid mirati nella Striscia di Gaza centrale e meridionale, eliminando terroristi armati e smantellando le infrastrutture terroristiche. In un incidente, le truppe hanno identificato i terroristi all'interno di una struttura attrezzata con esplosivi nelle loro vicinanze e hanno ordinato all'Aeronautica di colpire ed eliminare i terroristi", si legge nel messaggio. "A Jabalia decine di terroristi sono stati eliminati in attività terrestri e aeree", prosegue la nota, sottolineando che "le truppe continuano gli sforzi per evacuare i civili in aree più sicure, nonostante i deliberati tentativi di Hamas di impedire ai civili di allontanarsi dalle zone di combattimento. Le truppe hanno anche scansionato e smantellato i pozzi dei tunnel sotterranei, individuando grandi quantità di armi".

Le truppe dell'esercito israeliano (Idf) "continuano a condurre raid limitati, localizzati e mirati contro obiettivi terroristici di Hezbollah nel sud del Libano", riferisce oggi l'Idf su Telegram. L'esercito, si legge ne messaggio, "ha operato contro le infrastrutture utilizzate dai terroristi per effettuare attacchi, ha individuato armi appartenenti a Hezbollah, ha condotto attacchi contro agenti operativi e ha distrutto lanciarazzi utilizzati per sparare contro le comunità israeliane". In particolare, sottolinea, "in un incidente, le truppe hanno identificato una cellula terroristica che operava accanto a una struttura militare di Hezbollah che rappresentava una minaccia per le truppe. Le truppe hanno ordinato all'Aeronautica di colpire ed eliminare la cellula terroristica".