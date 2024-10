L'Iran all'Onu: è un nostro diritto rispondere agli attacchi di Israele

07:16

Sotto la direzione dell'Idf e dell'intelligence, l'aeronautica israeliana ha condotto "un attacco preciso sui terroristi che stavano operando all'interno di un centro di comando e controllo che era incorporato in un complesso che in precedenza fungeva da scuola Salah al-Din a Gaza City". Lo ha annunciato l'Idf in un post su Telegram. "Il centro di comando e controllo è stato utilizzato dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell'Idf e lo Stato di Israele", dice l'Idf."Prima dell'attacco, sono state adottate numerose misure per mitigare il rischio di coinvolgere civili".

Poco prima, riferisce l'Idf, sirene di allarme erano risuonate nel nord di Israele, a Misgav Am, Kiryat Shmona e Kidmat Tsvi. Alle 23 circa, ora locale, circa 190 proiettili sparati da Hezbollah hanno attraversato il Libano per arrivare in Israele. Secondo l'Idf, la presenza di terroristi nell'ex scuola di Gaza City "è un ulteriore esempio dell'abuso sistematico delle infrastrutture civili da parte dell'organizzazione terroristica Hamas, in violazione del diritto internazionale. L'Idf continuerà a operare contro Hamas in difesa dei cittadini di Israele".