Vespucci incanta Singapore, sui media la 'nave di un'altra era' 

"Una nave di un'altra epoca", "simbolo dell'Italia" e "ambasciatrice del Made in Italy nel mondo". I principali quotidiani di Singapore celebrano l'arrivo nella città-Stato dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare in banchina da due giorni nell'ambito del tour mondiale partito a luglio 2023 da Genova. La foto del veliero illuminato con il tricolore arricchisce le pagine dei più importanti giornali locali, dal Lianhe Zaobao (il principale quotidiano in lingua cinese) allo Straits Times (il principale in lingua inglese). Ma i video e le immagini della 'nave più bella del mondo' spopolano anche sui social, compreso quello di Time Out Singapore, la rivista internazionale sui viaggi considerata la bibbia dei "consigli utili" per i turisti. I media ripercorrono le tappe del giro del mondo del Vespucci, raccontando la storia del veliero varato nel 1931 e soffermandosi sui dettagli che arricchiscono la visita a bordo dei turisti, dagli ottoni alle pareti in legno, dalle cime ai "maestosi alberi che svettano verso il cielo". Spazio anche al Villaggio Italia, l'expo itinerante che accompagna il Vespucci nelle principali tappe del suo viaggio. Dalle mostre immersive alle conferenze, dal Forum ANSA alle proiezioni cinematografiche, i media evidenziano lo stretto rapporto tra i due Paesi e l'importanza del Made in Italy nel sud-Est asiatico, in continuo e costante sviluppo.

