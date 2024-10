Neonato francese rapito ritrovato in Olanda, fermati i genitori

Il neonato rapito nella maternità di un ospedale della banlieue di Parigi lunedì scorso dai genitori è stato ritrovato ieri in Olanda, con il padre e la madre, in un hotel di Amsterdam. I due sono stati arrestati e il bambino, nonostante fosse nato prematuro e avesse bisogno di cure ospedaliere, è in buone condizioni.

Subito dopo la loro fuga dall'ospedale con il piccolo Santiago, la coppia era stata segnalata in Belgio. Per ritrovarli sono stati necessari 4 giorni di ricerche con la coooperazione delle polizie francese, belga e olandese. La polizia di Amsterdam aveva annunciato ieri su X il ritrovamento.

In Belgio, secondo quanto spiegato dal procuratore del re di Mons. Vincent Macq, era stato lanciato il "child alert", l'equivalente del dispositivo lanciato in Francia subito dopo la scomparsa di minori. Sono state verificate "una cinquantina di situazioni" prima di ottenere i primi risultati: l'auto della coppia - di etnia rom - che aveva rapito il bebé, è stata ritrovata a Charleroi, in Belgio, e all'interno c'era il supporto di una carta SIM che ha consentito di risalire a un numero di telefono. L'apparecchio aveva effettuato un "roaming" dall'Olanda, quindi l'allerta è scattata anche con le autorità di Amsterdam.

Localizzato il numero, la coppia coll bambino è stata ritrovata in un hotel di Amsterdam e il fermo dei due è avvenuto senza problemi. Con i genitori e il piccolo Santiago, "c'erano anche la nonna e altri due bambini di 10 e 3 anni", ha riferito il procuratore. La nonna non è stata fermata e ora "si occupa" dei due bambini, uno dei quali è sorella di Santiago.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA