Raid israeliano nel sud di Gaza, media: 38 morti, tra cui 14 bambini a Khan Yunis

11:48

Israele deve "cessare la pulizia etnica" ai danni dei palestinesi nei territori occupati. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, incontrando a Londra il segretario di Stato americano Antony Blinken, reduce da una missione nello Stato ebraico, in Arabia Saudita e in Qatar, e sollecitando indirettamente Washington a fare di più per fermare l'azione militare israeliana nella Striscia di Gaza e nella regione. Denunciando la catastrofe umanitaria nel nord della Striscia, Safadi ha detto: "Vediamo in corso una pulizia etnica e questa deve cessare".