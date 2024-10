Francia, Pelicot: 'Io distrutta dalle violenze, ma voglio cambiare la società'

"Sono una donna completamente distrutta": queste le parole di Gisèle Pelicot oggi davanti ai giudici del tribunale che giudica il suo ex marito a altri 50 uomini che l'hanno violentata per anni mentre era incosciente e drogata dal coniuge.

La donna ha però affermato di voler "cambiare questa società" davanti alle violenze sessuali subite dalle donne.

Per questo ha chiesto che il processo "per gli stupri di Mazan" (sud della Francia) non si svolgesse a porte chiuse nonostante la scabrosità dei racconti e delle immagini mostrate in aula: "volevo - ha spiegato - che tutte le donne vittime di violenze si dicano 'Gisèle Pelicot l'ha fatto, possiamo farlo anche noi'. Non voglio più che se ne vergognino. La vergogna non dobbiamo provarla noi, ma loro", ha aggiunto, esprimendo "la volontà e la determinazione a cambiare questa società".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA