Putin incontra Xi: 'Le relazioni russo-cinesi sono un modello'

Le relazioni tra Russia e Cina "sono diventate un modello di come dovrebbero essere costruite le relazioni tra gli Stati nel mondo moderno": lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin incontrando il suo omologo cinese Xi Jinping al vertice Brics a Kazan, in Russia. Lo riporta l'agenzia Interfax.

La Russia intende rafforzare ulteriormente la cooperazione con la Cina "su tutte le piattaforme internazionali al fine di garantre la sicurezza globale e un ordine mondiale giusto" ha sottolineato Putin incontrando Xi.

Putin avrà un colloquio telefonico con Lula

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, in giornata avrà un colloquio telefonico con il suo omologo russo, Vladimir Putin. La telefonata si svolgerà in occasione dell'apertura del 16/mo vertice dei Brics, dopo che il leader brasiliano ha annullato la sua partecipazione di persona all'evento, che si svolge a Kazan, a causa di un incidente domestico che gli ha provocato un trauma cranico.

Si tratta della seconda telefonata tra i due presidenti in poco più di un mese. Il 18 settembre, il capo del Cremlino aveva chiamato Lula per parlare dei temi del vertice Brics e della proposta di pace presentata da Brasile e Cina per il conflitto in Ucraina.

Si prevede che il capo dello Stato brasiliano partecipi all'incontro in videoconferenza domani, ma questa possibilità sarà valutata dai medici, dato che Lula si trova in un processo di recupero dal trauma subito. Secondo il ministro delle Relazioni istituzionali, Alexandre Padilha, Lula manterrà comunque un contatto diretto con la delegazione brasiliana presente al vertice e guidata dal ministro degli Esteri, Mauro Vieira.

Lula ha ammesso che l'incidente domestico in cui è stato coinvolto al Palácio da Alvorada di Brasilia è stato "grave", ma "non ha interessato parti più delicate". "Ho avuto un incidente, ma è stata una stupidaggine da parte mia. È stato grave, ma non ha interessato parti più delicate. Aspetto, perché i medici dicono che devo attendere almeno tre, quattro giorni per loro sapere che danno è stato fatto dal colpo" in testa, ha detto durante una telefonata con Luiz Caetano, candidato a sindaco della città di Camaçari, a Bahia, per il suo Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra).

Ramaphosa a Putin: 'La Russia è un nostro alleato prezioso'

Il Sudafrica considera la Russia "un alleato e un amico molto prezioso", ha detto il presidente Cyril Ramaphosa, incontrando oggi Vladimir Putin a margine del vertice dei Paesi Brics a Kazan, in Russia.

"Siamo molto contenti di avere il vostro sostegno da tutti i punti di vista", ha affermato Ramaphosa, citato dall'agenzia Ria Novosti. "Ci avete sostenuto dall'inizio, dai giorni in cui combattevamo l'apartheid fino ad oggi", ha aggiunto il presidente sudafricano.

Erdogan conferma la sua partecipazione al vertice

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha confermato che domani si recherà a Kazan, in Russia, per partecipare al vertice dei Brics, dopo avere accettato l'invito dell'omologo russo Vladimir Putin.

"Come Turchia, il nostro scopo è far crescere le nostre relazioni con i Brics e penso che il summit sarà una buona occasione", ha aggiunto il leader turco, in un intervento al gruppo parlamentare del suo partito Akp, trasmesso dalla tv di Stato Trt. Recentemente, Ankara ha fatto sapere che intende entrare nell'organizzazione di cui fanno già parte Russia, Cina, Brasile, India, Sudafrica, Iran, Egitto, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti.

Al-Sisi annuncia la sua agenda per l'incontro a Kazan

Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi si reca oggi nella Federazione Russa per partecipare al vertice dei Brics a Kazan, al quale l'Egitto parteciperà per la prima volta come membro del gruppo da quando vi ha aderito ufficialmente all'inizio dell'anno.

Secondo il portavoce della Presidenza Ahmed Fahmy, il presidente presenterà la visione e le posizioni dell'Egitto su una serie di importanti temi e questioni internazionali e regionali, in particolare sulle modalità di rafforzamento della cooperazione tra i Paesi Brics per garantire lo sviluppo dell'azione multilaterale e contribuire a rispondere alle complesse sfide politiche ed economiche del mondo, nonché la riforma della struttura finanziaria globale per raggiungere l'equilibrio desiderato, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della voce e degli interessi dei Paesi in via di sviluppo nei vari forum internazionali e regionali, alla luce dei crescenti effetti negativi dei conflitti e delle crisi internazionali sul processo di sviluppo dei Paesi in via di sviluppo.

I discorsi del Presidente si concentreranno anche sulle questioni relative al cambiamento climatico e sui modi per sostenere la cooperazione economica e lo sviluppo tra i Paesi del gruppo. Il portavoce ha aggiunto che il Presidente chiarirà la ferma posizione dell'Egitto sugli attuali sviluppi in Medio Oriente e gli intensi sforzi dell'Egitto per calmare la situazione ed evitare che il conflitto si trasformi in una guerra regionale, che rappresenta una grave minaccia per le capacità dei popoli della regione e per la pace e la sicurezza regionale e internazionale. Il portavoce ufficiale ha spiegato che Al-Sisi incontrerà anche il presidente russo Vladimir Putin e alcuni presidenti e leader presenti al vertice.

