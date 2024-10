Kiev: 'Uccisi 581 bambini ucraini dall'inizio della guerra'

Almeno 581 bambini sono stati uccisi in Ucraina e altri 1.649 sono rimasti feriti dall'inizio dell'invasione del Paese da parte delle forze russe: lo ha reso noto l'ufficio del Procuratore generale, come riporta Ukrinform. Tra le ultime vittime in ordine di tempo, l'ufficio del Procuratore cita un'adolescente di 14 anni uccisa la notte scorsa in un attacco russo sulla città di Sumy e un ragazzino di 11 anni morto ieri durante un bombardamento russo nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale.

Le forze russe hanno colpito di nuovo la città di Sumy questa mattina, danneggiando un condominio e infrastrutture critiche. Almeno 25 droni kamikaze russi sono stati abbattuti nella regione nelle prime ore di oggi..

L'aeronautica militare ucraina riferisce che le forze russe hanno lanciato sul Paese la notte scorsa 60 droni kamikaze, 42 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev. Altri 10 droni sono caduti in aree aperte, uno è volato in Bielorussia e tre sono tornati in Russia. I droni distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Sumy, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Donetsk, Zaporizhzhia, Kiev, Kherson e Kharkiv.

