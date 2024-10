I Brics alla corte dello zar: Xi e Modi a Kazan da Putin

Un abbraccio dal premier indiano Narendra Modi, un caloroso saluto del leader cinese Xi Jinping - che lo chiama "vecchio amico" - e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa che descrive la Russia come "un alleato e un amico molto prezioso". Vladimir Putin incassa, a favore di telecamere, i riconoscimenti dei leader del Brics, riuniti a Kazan. Ma la strada per trasformare il gruppo in un'organizzazione coesa in opposizione al G7 rimane irta di ostacoli.

L'evento centrale della giornata, prima della cena che ha aperto ufficialmente i lavori in questa città russa multietnica sulle rive del Volga, è stato il colloquio tra Putin e Xi, il terzo in presenza nell'arco di un anno. Mosca intende rafforzare ulteriormente la cooperazione con la Cina "su tutte le piattaforme internazionali al fine di garantire la sicurezza globale e un ordine mondiale giusto", ha detto il capo del Cremlino. Xi gli ha risposto mettendo l'accento sul ruolo che la "profonda amicizia" tra Cina e Russia potrà svolgere "apportando importanti contributi all'equità e alla giustizia internazionale". Ma i nove Paesi che fanno parte del Brics dopo l'allargamento dello scorso anno (Brasile, Cina, India, Russia, Sudafrica, Egitto, Etiopia, Emirati arabi uniti e Iran) compongono un gruppo non propriamente omogeneo, con interessi a volte contrastanti.

Ci sono le divisioni geopolitiche, come quelle tra Cina e India. New Delhi, tra l'altro fa parte del Quad, l'alleanza per la sicurezza dell'Indo-Pacifico, insieme con Stati Uniti, Giappone e Australia. Quanto all'integrazione economica, la maggior parte dei Paesi Brics, a partire dalla stessa Cina, mantengono importanti relazioni con l'Occidente e appare improbabile che siano pronti a metterli a repentaglio spingendo oltre un certo limite i legami con Mosca. Non è un mistero che molte banche cinesi nell'ultimo anno abbiano bloccato le transazioni con clienti russi nel timore di incorrere in sanzioni secondarie da parte di Washington. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che durante il vertice si parlerà di "un progetto generale di sistema finanziario e di pagamenti". Ma appare prematuro parlare di un processo per l'abbandono del dollaro negli scambi tra i Paesi membri.

Per Putin, tuttavia, il summit è una importante vetrina per mostrare che la Russia non è isolata a causa delle sanzioni occidentali, e lui non si è trasformato in un pariah sulla scena internazionale a causa del mandato di arresto della Corte penale internazionale. Oltre ai capi di Stato dei Paesi del Brics (tranne il brasiliano Lula che non è potuto arrivare a causa di una ferita riportata in un incidente domestico e sarà collegato in videoconferenza), parteciperanno al vertice diversi altri capi di Stato e di governo. Come il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che Putin incontrerà domani a quattr'occhi.

Altro incontro bilaterale in programma nella giornata è quello con il presidente iraniano Massud Pezeshkian.

Il Cremlino ha annunciato che nell'ultima giornata, giovedì, il capo del Cremlino avrà un colloquio con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Il ministero degli Esteri ucraino ha protestato, affermando che la trasferta russa del capo delle Nazioni Unite è "una scelta sbagliata che non fa avanzare la causa della pace". Facile prevedere che durante l'incontro si discuterà del conflitto ucraino. Così come ne ha parlato oggi Putin con Modi, che è tornato a proporsi come possibile mediatore dopo le missioni compiute l'estate scorsa a Mosca e a Kiev.

La Corea del Nord ha intanto commentato per la prima volta, liquidandole come "infondate", le accuse di Seul e dell'Ucraina sull'invio di 12.000 soldati in appoggio alle truppe russe. Un rappresentante di Pyongyang all'Onu le ha bollate come voci "stereotipate e volte a diffamare l'immagine" della Corea del Nord. La settimana scorsa il Pentagono aveva detto di non essere in grado di confermare l'invio di truppe nordcoreane in Ucraina.

Ma la Corea del Sud ha espresso il proposito di rispondere con "misure graduali". Secondo il settimanale americano Newsweek, il governo e le forze armate della Corea del Sud stanno esaminando un piano per inviare proprie forze a sostegno di Kiev, in particolare "ufficiali di intelligence ed esperti di tattiche nemiche".

Intanto da Kiev è arrivata la notizia di altre dimissioni eccellenti: questa volta a lasciare il suo incarico è stato il Procuratore generale ucraino, Andrei Kostin. La decisione, ha spiegato l'interessato, è conseguenza di uno scandalo relativo a falsi attestati di invalidità concessi a funzionari governativi per evitare la chiamata alle armi. Fatti sui quali è in corso un'inchiesta che ha toccato anche l'ufficio dello stesso Procuratore.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA