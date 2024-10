Zelensky, 800 bombe guidate e 500 droni russi lanciati in 7 giorni

"Questa settimana i terroristi russi hanno utilizzato più di 20 missili di vario tipo, circa 800 bombe aeree guidate e più di 500 droni d'attacco di vario tipo contro l'Ucraina": lo afferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Ogni giorno la Russia colpisce le nostre città e comunità. Questo è il terrore deliberato del nemico contro il nostro popolo - si legge inoltre nel messaggio -. Un mondo unito nella difesa può resistere a questo terrore mirato. L'Ucraina ha bisogno di maggiori capacità di difesa aerea e di capacità a lungo raggio. Sono grato a tutti i nostri partner che lo riconoscono e ci sostengono".

Kiev: 'Nella notte abbattuti 31 droni russi su 49'

Le forze russe hanno lanciato sull'Ucraina la notte scorsa due missili balistici Iskander-M e 49 droni kamikaze, almeno 31 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina.

I droni distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Vinnytsia, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Leopoli, Odessa, Sumy, Poltava, Cherkasy, Kiev, Mykolaiv, Dnipro e Donetsk. Le informazioni sull'abbattimento di altri 13 droni nemici sono in conso di aggiornamento, si legge inoltre nel messaggio. Due droni, conclude la nota, si sono diretti verso la Bielorussia.

Kiev: 'Raid su 11 insediamenti a Kherson, un morto e 7 feriti'

Nella regione di Kherson, le forze russe hanno colpito ieri 11 insediamenti, uccidendo una persona e ferendone altre sette. Lo ha riferito su Facebook il capo dell'amministrazione statale regionale di Kherson, Oleksandr Prokudin, scrive Ukrinform.

Gli attacchi aerei hanno preso di mira Kherson, Sadove, Prydniprovske, Antonivka, Komyshany, Bilozerka, Veletenske, Kizomys, Stanislav, Oleksandrivka e Sablukivka. Sono state colpite infrastrutture critiche, un istituto scolastico e un edificio amministrativo, nonché aree residenziali. In particolare, sono stati danneggiati un condominio, otto case e macchinari agricoli. "A causa dell'aggressione russa, una persona è stata uccisa e altre sette sono rimaste ferite", ha sottolineato Prokudin.

Fonte di Kiev: 'Colpita la più grande fabbrica russa di esplosivi'

Droni kamikaze ucraini hanno attacco la notte scorsa la più grande fabbrica russa di esplosivi, l'impianto di Sverdlov a Dzerzhynsk, nella regione di Nizhny Novgorod: lo ha riferito una fonte del Servizio di sicurezza di Kiev, come riporta Ukrinform.

'La notte scorsa, i droni...hanno colpito lo stabilimento Sverdlov nella citta' di Dzerzhynsk, nella regione di Nizhny Novgorod. Si tratta di un elemento del complesso militare-industriale russo, designato dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti in quanto i prodotti dell'impianto sono utilizzati nello sforzo bellico della Russia in Ucraina', ha affermato la fonte, sottolineando che nell'impianto vengono prodotti esplosivi, missili, proiettili d'artiglieria, bombe d'aviazione tra cui le Kab, oltre a testate per missili guidati

anticarro e per sistemi missilistici antiaerei. Lo stabilimento si trova a 900 km dal confine ucraino.

Le difese aeree russe abbattono un drone diretto verso Mosca

Le difese aeree russe hanno abbattuto un drone che volava verso Mosca sopra il distretto municipale di Ramenskoye_ lo ha affermato il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin, ripreso dalla Tass.

"Le capacità di difesa aerea del ministero della Difesa nel distretto municipale di Ramenskoye hanno respinto un attacco di un drone che stava volando verso Mosca", ha scritto su Telegram. Secondo i primi accertamenti, non sono state segnalate vittime o distruzioni a causa della caduta di detriti. I soccorritori stanno ancora operando sul posto.

Mosca: 'Nella notte abbattuti 110 droni ucraini'

Il ministero della Difesa russo ha reso noto che le sue difese aeree hanno abbattuto la notte scorsa 110 droni ucraini su sette regioni del Paese, inclusa quella di Mosca: lo riporta la Tass. Almeno 43 droni sono stati distrutti sul territorio della regione di Kursk, 27 su quello della Regione di Lipetsk, 18 sulla regione di Oriol, otto sulla regione di Nizhny Novgorod, sette sul Belgorod, sei sul Bryansk e uno sul territorio della regione della capitale.

