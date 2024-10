'Harris avanti su Trump tra i neri nei 7 swing states, 84% a 8%'

Kamala Harris continua ad essere davanti a Donald Trump tra i probabili elettori neri negli stati in bilico. Lo rivela un sondaggio condotto dall'Initiative on Public Opinion della Howard University dal 2 all'8 ottobre I risultati mostrano che l'84% degli intervistati ha dichiarato di voler votare per la vicepresidente, mentre solo l'8% ha affermato che intende sostenere il tycoon come presidente a novembre e un altro 8% è rimasto indeciso. Il sondaggio ha anche identificato le questioni più importanti per gli intervistati, con "democrazia/diritti di voto/elezioni" classificate come priorità assoluta, seguite dall'economia e dai diritti all'aborto. Quando è stato chiesto agli intervistati cosa pensassero di Harris, il 61% degli intervistati ha espresso un'opinione "molto favorevole" del vicepresidente, mentre solo il 14% ha espresso un'opinione "molto sfavorevole" nei suoi confronti. Al contrario, il 10% degli intervistati ha detto di avere di Trump un'opinione "molto favorevole", il 74% invece ne ha una "molto sfavorevole" dell'ex presidente. Il sostegno di Harris tra i probabili elettori neri in questo sondaggio è di due punti percentuali superiore al suo sostegno in un sondaggio simile condotto a settembre dalla Howard University.



