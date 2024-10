Raffineria in fiamme in Iran, un morto

Un incendio è scoppiato questa sera in una raffineria nell'Iran occidentale, a Shushtar, "per cause non chiare", uccidendo un uomo e ferendo altre 4 persone. Lo riferiscono media iraniani e l'israeliano Channel 12. Le circostanze in cui si è sviluppato l'incendio - precisano i media - "sono in corso di accertamento". Un video diffuso sui social mostra alte fiamme sprigionarsi dalla raffineria.

L'incendio sarebbe scoppiato dopo che un'autocisterna si è scontrata con uno dei depositi di petrolio. Lo ha detto il governatore di Shushtar, secondo quanto riferisce la stampa locale, sottolineando che si sarebbe trattato di un incidente, nonostante il fatto abbia destato qualche interrogativo presentandosi nel mezzo delle tensioni con Israele e della sua offensiva contro gli Hezbollah in Libano. L'agenzia iraniana Isna ha annunciato l'invio di rinforzi per spegnere l'incendio, oltre ai soccorritori e i vigili del fuoco arrivati sul posto subito dopo. Quattro feriti sono stati trasportati all'ospedale Khatam Al-Anbia di Shushtar.

