Donald Trump "considera tutti coloro che non sono con lui dei nemici del Paese. Li ha chiamati i nemici dall'interno. E ha detto che userà contro di loro l'esercito. Lo sappiamo con chi se la prenderà: giornalisti, funzionari elettorali e giudici. Per questo credo che un secondo mandato di Trump sarebbe pericoloso". Lo ha detto Kamala Harris nel corso di un comizio in Pennsylvania.



