Il cardinale Zuppi atteso a Mosca nelle prossime ore

Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, è atteso a Mosca nelle prossime ore per una nuova missione nell'ambito dell'iniziativa umanitaria del Vaticano per il conflitto in Ucraina. Lo apprende l'ANSA da fonti informate.

Zuppi aveva compiuto una prima missione a Mosca nel giugno del 2023.

Mosca: conquistato un villaggio nella regione di Zaporizhzhia

Le forze armate russe hanno conquistato un villaggio nella regione ucraina di Zaporizhzhia, quello di Levadne. Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca.

Il villaggio era stato conquistato dalle truppe ucraine durante il tentativo di controffensiva dello scorso anno.

