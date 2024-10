Zelensky a Londra da Starmer, poi a Parigi da Macron. 'Discusso il Piano per la vittoria'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Parigi da Londra, come parte di un tour europeo volto a garantire aiuti prima delle elezioni presidenziali cruciali negli Stati Uniti. La presidenza ucraina ha detto all'Afp che Zelensky è arrivato nella capitale francese, dove incontrerà il presidente Emmanuel Macron. Questa sera il leader ucraino è atteso a Roma dove incontrerà la premier Giorgia Meloni.

Zelensky, 'con Starmer lavoreremo al Piano per la vittoria'

Volodymyr Zelensky è giunto stamane a Londra ed è stato ricevuto dal premier Keir Starmer a Downing Street. Si tratta della prima di quattro tappe nei principali Paesi dell'Europa occidentale - dopo un passaggio ieri a Dubrovnik, in Croazia, per un vertice con i leader balcanici - nell'ambito di un tour che mira a ottenere nuove garanzie sul sostegno a Kiev in una fase difficile della guerra con la Russia. Nel pomeriggio il presidente ucraino sarà a Parigi, poi è atteso a Roma (sia da Giorgia Meloni, sia da papa Francesco) e a Berlino. Starmer più tardi vedrà invece il nuovo segretario generale della Nato, Mark Rutte.

Il cosiddetto "piano della vittoria" evocato da Zelensky come road map per mettere fine alla guerra con la Russia nel 2025 è stato al centro di una discussione a tre avuta stamani dal presidente ucraino a Downing Street con il premier britannico e con il nuovo segretario generale della Nato, Mark Rutte, unitosi a un certo punto ai colloqui. Lo ha sottolineato lo stesso Starmer a conclusione dell'incontro.

"Durante il mio incontro con il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, ho delineato i dettagli del nostro Piano per la vittoria. Abbiamo concordato di lavorarci insieme ai nostri alleati. Il piano mira a creare le giuste condizioni per una giusta fine della guerra. Ringrazio il Regno Unito per il suo continuo supporto alla difesa del nostro Paese, anche con armi a lungo raggio". Lo scrive su X Zelensky riferendo del suo incontro col premier britannico a Londra.

"Ho incontrato il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer e il segretario generale Nato Mark Rutte. Gli argomenti chiave delle nostre discussioni sono stati l'integrazione euro-atlantica e il rafforzamento militare dell'Ucraina. Questi sono i passi che creeranno le migliori condizioni per ripristinare una pace giusta. Abbiamo anche discusso della rapida attuazione delle decisioni del Summit NATO di Washington e concordato i nostri prossimi passi". Lo scrive su X il presidente ucraino.

Budapest, 'se Ucraina nella Nato ora è guerra mondiale'

Un ingresso dell'Ucraina nella Nato "nelle attuali circostanze" provocherebbe la "Terza guerra mondiale". Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, parlando con i giornalisti a margine del Forum internazionale del gas a San Pietroburgo. "Se l'Ucraina viene accettata come membro della Nato nelle attuali circostanze, significherebbe lo scoppio della Terza guerra mondiale, e noi ci siamo dichiarati contrari a provocare uno scontro diretto tra la Russia e la Nato", ha affermato Szijjarto, citato dalla Tass.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA