Pentagono, oltre 600mila soldati russi morti e feriti in Ucraina

Oltre 600.000 soldati russi sono stati uccisi o sono rimasti feriti in Ucraina dall'inizio dell'invasione del Paese da parte delle forze di Moca: lo hanno detto ai media funzionari del Pentagono che hanno voluto mantenere l'anonimato, come riportano i media internazionali.

Questa stima, commenta Politico, è di 40 volte superiore alle perdite subite dalla Russia durante la sua decennale invasione dell'Afghanistan negli anni '90 ed è in linea con le precedenti stime del governo ucraino.

Le difese aere russe hanno abbattuto la notte scorsa 92 droni d'attacco ucraini in varie regioni del Paese: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa russo.

In particolare, si legge in un comunicato, 47 velivoli senza pilota sono stati intercettati sul territorio della regione di Krasnodar, 12 sulla regione di Kursk, nove sulla regione di Rostov, quattro sulla regione di Bryansk, due ciascuno sui territori della regione di Belgorod e della Crimea occupata, uno sulla regione di Voronezh e 15 sul Mar d'Azov.

