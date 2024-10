Ipotesi di un bilaterale Meloni-Zelensky giovedì sera a Roma

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, a quanto si apprende, avrebbe in programma un viaggio a Roma per un incontro giovedì sera con la premier Giorgia Meloni. Il bilaterale si potrebbe tenere a Villa Pamphilj. L'appuntamento, però, non è ancora confermato definitivamente, in quanto legato al summit di Ramstein su Ucraina e Medio Oriente, fissato per sabato ma ancora in bilico in quanto il presidente statunitense Joe Biden ha modificato i piani del viaggio in Germania per l'uragano in Florida.











