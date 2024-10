Harris: 'Non incontrerò Putin per la pace senza l'Ucraina'

La candidata democratica alla Casa Bianca Kamala Harris ha detto in un'intervista trasmessa lunedì che, se eletta presidente, non incontrerà Vladimir Putin per colloqui di pace se non sarà rappresentata anche l'Ucraina.

"Non bilateralmente senza l'Ucraina, no. L'Ucraina deve avere voce in capitolo sul futuro dell'Ucraina", ha detto Harris al programma "60 Minutes" della Cbs quando le è stato chiesto se avrebbe incontrato personalmente il leader russo per negoziare la fine della guerra. "L'Ucraina deve avere il diritto di parola nel decidere sul suo futuro, noi sosteniamo la capacità dell'Ucraina di difendere sé stessa dall'aggressione non provocata della Russia", ha osservato Harris. "Se Donald Trump fosse presidente, Putin ora sarebbe seduto a Kiev", ha aggiunto. Trump, ha proseguito, "continua a dire che metterà fine alla guerra fin dal primo giorno ma sa cosa significa? Arrendersi".

Le forze russe, intanto, hanno attaccato la notte scorsa la regione di Odessa, nell'Ucraina meridionale, con due missili balistici Iskander-M provenienti dalla Crimea occupata e 19 droni kamikaze provenienti da Primorsko-Akhtarsk, in Russia: lo ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev.

Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 18 droni nelle regioni di Odessa, Mykolaiv, Dnipro, Vinnytsia e Ternopil, mentre un altro velivolo senza pilota è tornato in Russia, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA